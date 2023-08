GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha incontrato questa mattina il dottor Luigi Pigola, referente del Primo Cittadino di Vigevano, Andrea Ceffa.

Pigola è in vacanza a Giulianova, in occasione della prefinale nazionale di Miss Grand Prix 2023 che si è svolta nella serata di giovedì 24 agosto in piazza del Mare e a cui ha partecipato, tra le altre, la giovane vigevanese Alice Sini.

Il Sindaco Ceffa ha fatto avere al suo omologo giuliese il gagliardetto cittadino ed un volume.

Costantini ha, così, commentato: “Ringrazio il Sindaco ed il dottor Pigola per la gentilezza e per l’apprezzamento espresso su Giulianova. Le nostre città sono ricche di storia e di cultura: due comuni da conoscere, amare, visitare, e in cui non smettere di tornare”.