TERAMO – Nel pomeriggio di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sulla strada provinciale SP48, in località Belvedere di Rocca Santa Maria, a seguito di un grave incidente stradale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Fiat 500X con a bordo padre e figlio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Teramo, il conducente dell’auto, un 62enne del posto, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e si è ribaltato sul tettuccio.

A causa dei traumi riportati, è deceduto il padre 83enne seduto sul sedile del passeggero. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario dell’eliambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che costatare l’avvenuto decesso dell’anziano e ha trasportato il figlio presso l’ospedale di Teramo per le cure del caso.