Sudtirol impatta a Fermo. Modena cade a Pesaro. Samb ora quinta a -5 dalla vetta

Ben 6 anticipi aprono 21a giornata (2a di ritorno) del Girone B. Alto Adige (al 3°pari esterno di fila) pareggia (1-1) sul campo della Fermana, ma resta 1°, visto che non ne approfittano modenesi (al 2°ko nelle ultime 3 gare) sconfitti (1-0) a sorpresa al Tonino Benelli dalla Vis. Riscatto Triestina che piega (2-1) Cesena (al 2°ko consecutivo) ora 6°, sorpassato dalla Sambenedettese (al 2°successo consecutivo, il 4°nelle ultime 5 gare) corsara (1-2) in rimonta ed in inferiorità numerica all'84'a Gubbio (al 2°ko consecutivo). Virtus Verona (al 3°successo consecutivo) batte (3-1) Imolese ed è per ora 7a. Pari (1-1) Ravenna-Legnago. Nel Girone A: vincono Alessandria, Lecco, Pontedera, Pro Sesto ed Albinoleffe; termina invece 0-0 Pro Vercelli-Pro Patria. In quello C: Teramo batte (2-1) in rimonta Bari e così Ternana vittoriosa (3-1) sulla Paganese scappa via, portandosi a +11; vincono anche Foggia e Virtus Francavilla, Palermo invece pareggia (0-0) a Potenza. All’interno anche i risultati della 20a giornata di Serie B (dove Ascoli batte 2-1 in rimonta al 92'Brescia ed aggancia Entella a quota 17. Pescara che gioca domani a Verona è per ora ultimo).

di Giordano Novelli