FERMO – Controlli dei Carabinieri contro il consumo illecito di stupefacenti: denunciato spacciatore 62enne, era alla guida con la patente revocata e nascondeva dosi di eroina e hashish in auto. Segue la nota:

«Nei giorni scorsi, nel territorio della Compagnia CC di Fermo nel corso di un’attività coordinata e svolta dai reparti dipendenti insieme a due unità cinofile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro, i militari della Stazione di Porto Sant’Elpidio hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un individuo 62enne, pregiudicato, per guida con patente revocata. Durante il controllo alla guida è emerso che il soggetto era sottoposto a misura di prevenzione personale dell’avviso orale e privo della patente di guida, revocata nel 2021. Inoltre, durante la stessa operazione, sono state rinvenute due confezioni in cellophane contenenti sostanza stupefacente, di cui una di eroina, peso pari a 2 grammi, e una di hashish, peso pari a 12 grammi, presumibilmente destinate alla vendita al dettaglio.

Nella zona di Amandola, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno proceduto a una segnalazione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente nei confronti di un 40enne, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish.

I Carabinieri, nell’ambito delle attività volte a contrastare le attività illecite in materia di stupefacenti, hanno poi segnalato alla competente Autorità Amministrativa un cittadino africano, 26enne, pregiudicato. Durante un controllo a piedi sul lungomare di Porto Sant’Elpidio, è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente di tipo hashish detenuta per uso personale. La droga è stata sottoposta a sequestro.

Durante il medesimo servizio coordinato, sono stati controllati complessivamente 3 bar, e 49 autovetture. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai reparti operanti, che proseguiranno nelle attività investigative. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo rimane impegnato nella lotta contro lo spaccio ed il consumo di stupefacenti nel territorio a tutela della comunità e dei giovani».