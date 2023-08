SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 27 agosto, dalle ore 18,30, lo staff del Museo del Mare si trasformerà in un gruppo di divertenti pirati alla ricerca di un misterioso tesoro perso dopo aver fatto naufragio.

Ogni squadra avrà una mappa del museo, degli indizi per scovare i pirati e delle prove da superare per aiutarli a trovare il tesoro, che ovviamente, verrà condiviso con la squadra vincitrice. Caccia Ittica, giunta alla quarta edizione, è l’evento per famiglie più divertente dell’estate al Museo del Mare.

Si richiede la prenotazione obbligatoria a fini organizzativi-gestionali. Chiamare il numero 353 4109069.