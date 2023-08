SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ferragosto lungo la costa: il bilancio dei controlli della Guardia Costiera. Segue la nota:

«Nel periodo in cui notoriamente si registra la massima affluenza sui nostri litorali, le donne e gli uomini della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto hanno ulteriormente rafforzato il proprio impegno.

Anche – e soprattutto – in questo caldo mese di agosto i Militari alle dipendenze del Capitano di Fregata (CP) Alessandra Di Maglio hanno garantito la sicurezza degli utenti del mare, l’ordinato svolgimento delle attività ludiche e produttive, la tutela dell’ambiente marino e delle risorse ittiche.

La propedeutica e pagante strategia di controllo di imbarcazioni e natanti è stata determinante in un’ottica di prevenzione degli incidenti. Ciononostante, sono stati sanzionati tutti i comportamenti che hanno determinato situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone.

Vigilanza intensificata in particolar modo, dunque, a garanzia della sicurezza della navigazione diportistica e della balneazione – obiettivi prioritari nonché esclusivi del Corpo delle Capitanerie di porto – che ha consentito di accertare diverse infrazioni, le cui più ricorrenti sono da addebitare all’assenza delle previste dotazioni di bordo e dei necessari documenti in corso di validità, oltre che al transito di unità in aree interdette alla navigazione.

A queste attività vanno aggiunte, poi, quelle mirate a contrastare le condotte illecite perpetrate sia in ambito strettamente portuale quanto sul demanio marittimo. Infatti, all’interno della cornice dell’operazione “Mare Sicuro 2023”, i Militari della Capitaneria picena hanno profuso il proprio servizio per restituire altresì alla legittima fruizione tratti di spiaggia sottratti da tentativi di occupazione indebita.

Effettuati, inoltre, accertamenti sulla filiera ittica, dai quali sono scaturiti diversi illeciti amministrativi per assenza della necessaria tracciabilità ed etichettatura del pescato. Senza dimenticare che i controlli svolti finiscono, in ogni caso, per proteggere – da un lato – gli interessi del consumatore finale e – dall’altro – anche gli stessi operatori del settore, che lavorano nel rispetto delle regole.

È questo il bilancio dell’attività svolta incessantemente durante il periodo di Ferragosto.

Intanto, continua il pattugliamento delle coste marchigiane meridionali – via mare e via terra – al fine di assicurare sempre le massime condizioni di sicurezza, nonché garantire 24 ore su 24 attività di soccorso, vigilanza e controllo del litorale marchigiano».