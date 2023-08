AMANDOLA – Intorno alle 18.00 di ieri, la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino è intervenuta nei pressi del Casale San Giovanni Gualberto (FM) per un escursionista in difficoltà, dopo aver smarrito il sentiero.

L’uomo, residente ad Ancona è stato intercettato dai tecnici del CNSAS e da una squadra di Vigili di Fuoco in buone condizioni di salute.

Riaccompagnato a valle tramite il sentiero che termina alla frazione di Capovalle (FM), è stato successivamente condotto in auto al “Rifugio Città di Amandola” dove aveva parcheggiato.

Continuano ad essere numerose le richieste di aiuto che pervengono al Soccorso Alpino e Speleologico Marche, sia per interventi di emergenza ed urgenza sanitaria, sia per escursionisti che perdono l’orientamento o che si trovano in difficoltà. Raccomandiamo quindi massima prudenza, adeguata preparazione fisica ed un equipaggiamento consono all’attività da svolgere.