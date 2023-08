PORTO SANT’ELPIDIO – I Carabinieri denunciano un giovane a Porto Sant’Elpidio: è stato trovato in possesso ingiustificato di una spranga di metallo. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, a Porto Sant’Elpidio (FM) i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno concluso un’attività di controllo durante la quale hanno deferito in stato di libertà un cittadino asiatico, 35enne, per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Durante un controllo, è stato trovato in possesso di una spranga in metallo di lunghezza complessiva di 75 cm, occultata nel bagagliaio del suv che guidava. Non essendo in grado di giustificare la detenzione dell’oggetto, la spranga è stata sottoposta a sequestro penale. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Porto Sant’Elpidio, che procederà nelle attività investigative. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo rimane impegnato nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità. In tal senso si invitano i cittadini stessi a collaborare, fornendo informazioni utili che possano contribuire alla prevenzione e al contrasto dei reati».