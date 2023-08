MONTEGRANARO – I Carabinieri di Montegranaro individuano e denunciano tre soggetti: avevano incendiato tre auto per un futile litigio. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, a Montegranaro (FM) i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno concluso un’attività investigativa, supportata anche dall’analisi dei filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, che ha portato a deferire in stato di libertà tre individui per i reati di danneggiamento seguito da incendio aggravato e minacce in concorso.

I soggetti coinvolti, due cittadini nordafricani, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, e un pregiudicato del posto, sono stati individuati come gli autori dell’incendio e del danneggiamento di veicoli avvenuti alla fine di giugno nel centro di Montegranaro. Gli stessi nello specifico, per futili motivi riconducibili a pregressi litigi avevano appiccato fuoco a un’Opel Astra di un residente, poi completamente distrutta; le fiamme si erano poi propagate a una BMW e a una Renault, parcheggiate nelle vicinanze. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Montegranaro, che procederà nelle attività investigative».