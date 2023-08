ASCOLI PICENO – Venerdì 18 agosto, nell’ambito dell’AST di Ascoli Piceno, si è verificato un grave episodio di violenza. Un medico ha aggredito un’infermiera durante il servizio.

Nel dettaglio, il medico si è rivolto all’infermiera, dapprima, con offese e insulti e ha continuato esercitando violenza fisica. L’infermiera ha riportato conseguenza fisiche e psicologiche, formalizzatesi in una prognosi di tre giorni. Si è registrato, dunque, un comportamento inaccettabile, lesivo della dignità di professionista e persona.

Si sottolinea un’atmosfera di forte preoccupazione fra gli operatori sanitari.

Rispetto all’accaduto, il Sindacato degli Infermieri NurSind ha subito fatto sentire la sua voce e lanciato l’allarme. La lista di aggressioni contro il personale medico-sanitario continua ad allungarsi, gli episodi sono tutt’altro che rari. Si ritiene assolutamente necessario e doveroso creare un ambiente di lavoro controllato e tutelato.

Deve essere fondamentale garantire il benessere fisico e mentale di chi ha, a sua volte, nelle mani la salute di tutti.

Il Dirigente Sindacale di NurSind, Maurizio Pelosi, ha dichiarato: “bisogna procedere con un’indagine interna e accertamenti per garantire un ambiente lavorativo sano e sicuro. Venire alle mani non è accettabile per nessuna ragione. La collega adesso è in malattia, anche se formalmente si tratterebbe di un infortunio sul lavoro. La situazione è fin troppo chiara, bisogna agire in vista di un cambiamento radicale“.