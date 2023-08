SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della presentazione dell’U.S. Sambenedettese per la stagione sportiva 2023/24, che si terrà venerdì 25 agosto negli spazi dell’ex-bocciofila, la viabilità cittadini nell’area subirà alcune modifiche, necessarie a garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, anche in vista della forte partecipazione attesa da parte di appassionati e tifosi.

A partire dalle 9 del 25 agosto e fino al termine della presentazione, sarà in vigore il divieto di sostaza in tutta l’area, individuata dal quadrilatero composto da via degli Oleandri, via delle Tamerici, via Maestri del Lavoro d’Italia e la pista di pattinaggio.

Dalle 16 dello stesso giorno saranno in vigore divieto di transito e sosta in via dei Tigli, via degli Oleandri e via Maestri del Lavoro d’Italia, a eccezione dei mezzi autorizzati.

Come di consueto il Comando della Polizia Municipale sottolinea che, a fronte delle modifiche alla viabilità, il transito nell’area interessata dall’evento e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono a esso saranno di fatto limitati. Laddove possibile, si raccomanda quindi di impiegare percorsi alternativi ed evitare il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti alla manifestazione.

Nell’area di svolgimento della manifestazione sarà allestito uno stand per la consegna degli abbonamenti sottoscritti fino al 24 agosto, che sono arrivati a sfiorare la sofglia dei 1100.