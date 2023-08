GROTTAMMARE – Sabato 26 agosto è in programma un nuovo appuntamento con le iniziative del progetto “Ti racconto un viaggio culturale di comunità nel Piceno” curato dall’U.S. Acli provinciale Aps.

Il tema della manifestazione è “I luoghi di Sisto V”, con l’attraversamento di un itinerario culturale dedicato a Felice Peretti, nato a Grottammare il 13 dicembre del 1521, e che il 24 aprile del 1585 venne eletto Papa scegliendo il nome di Sisto V.

Nel corso dell’iniziativa sarà possibile visitare anche il Museo sistino di arte sacra.

L’appuntamento è fissato per le ore 18,15 in Piazza San Pio V, la partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi entro il 24 agosto (inviando un messaggio con nome e cognome di chi sarà presente al numero 393.9365509) in quanto sono disponibili solo 70 posti.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Marche, finanziata dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Grottammare e con Qualis Lab.

Si consiglia di portare una bottiglietta d’acqua e di indossare abbigliamento e calzature comode in quanto si arriverà nel vecchio incasato di Grottammare.