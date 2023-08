SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mancano ormai poche settimane alla prima campanella dell’anno scolastico 2022/23 e sono questi i giorni in cui molte famiglie si adoperano per procurare il materiale scolastico ai i propri figli.

Tra zaini, dizionari e manuali di studio, bisogna tuttavia fare i conti con gli aumenti e i rincari, che non hanno risparmiato neanche il settore scolastico.

Lo ha evidenziato l’indagine di Federconsumatori. “Per ogni studente si spenderanno mediamente oltre 600 euro per il corredo scolastico (+6,2% rispetto al 2022) e 500 euro tra libri e dizionari (+4% confrontando i dati dell’anno scorso)”.

I più penalizzati, secondo l’indagine, i ragazzi che entreranno a settembre in primo liceo, i quali si trovano a dover cambiare tutti i testi, per iniziare il nuovo percorso dopo le scuole medie.

E’ anche per questo motivo che sempre più famiglie, quest’anno come non mai, si affideranno a libri usati, rinunciando alle ultime edizioni, nonchè al riutilizzo dello stesso materiale scolastico (zaini, astucci, matite e così via) degli anni passati. “Lo stesso vale per l’acquisto di nuovi tablet e computer, sempre più utilizzati dopo la Didattica a Distanza, ai quali verranno preferiti prodotti tecnologici rigenerati” – si apprende dallo studio dell’osservatorio.

L’ondata di aumenti, oltre naturalmente ai consumatori, non è una buona notizia nemmeno per librerie e cartolibrerie. Il Sil (Sindacato Italiano Librai) di Confersercenti, sottolinea che “se è vero che i libri scolastici costano di più, è altrettanto vero che i librai guadagnano meno: i margini attuali, al netto dei costi sostenuti, sono infatti uno spazio di manovra troppo stretto, che non consente agli imprenditori di praticare sconti ai clienti finali. Cosa che invece possono fare le grandi piattaforme online e la grande distribuzione” – conclude il sindacato, che chiede un tavolo di confronto al Ministero dell’Istruzione per trovare un punto di incontro che giovi sia alle famiglie, sia alla tutela delle librerie del territorio.