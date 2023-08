Di Silvia D’Emidio

MONTALTO – Un’iniziativa che si propone di valorizzare la cultura e il territorio di Montalto delle Marche, attraverso l’organizzazione di una serie di eventi tra arte, cinema, poesia e letteratura, che vedrà protagonisti artisti di spicco del panorama nazionale. Questo è “Il Borgo Felice”, presentato dal Comune di Montalto delle Marche e Il Circolo Cultural-mente Insieme. La rassegna prenderà il via venerdì 25 agosto, alla presenza dell’attore e regista Michele Placido, con la proiezione del suo film “L’ombra di Caravaggio”, nella centralissima Piazza Umberto I di Montalto delle Marche.

Il programma culturale “Il Borgo Felice” rientra nell’ambito di “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future”, progetto finalizzato alla rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale del territorio montaltese, che vede Montalto delle Marche come borgo pilota selezionato per la Regione Marche (“Attrattività dei Borghi” del Ministero della Cultura – linea A del PNRR). E proprio nei luoghi più belli e suggestivi di Montalto delle Marche si alterneranno – da venerdì 25/08 per i prossimi mesi – attori, registi, scrittori, poeti e performer ben noti al grande pubblico, per dare vita ad una contaminazione di generi finalizzata a stimolare l’interesse di target ampi e variegati.

Si inizierà con due serate di “Cinema d’estate”, venerdì 25 e domenica 27 agosto, in Piazza Umberto I di Montalto delle Marche. L’ingresso al pubblico sarà gratuito. Il 25 agosto ospite a Montalto sarà Michele Placido: attore, regista, produttore e scrittore, vincitore dell’Orso d’argento come miglior attore al Festival di Berlino, di cinque David di Donatello e di sei Nastri d’argento. Alle ore 21 ci sarà la proiezione del film “L’ombra di Caravaggio”, di cui Michele Placido è il regista e, per introdurne la visione – alle ore 20 – è previsto l’incontro con Placido stesso che dialogherà con Stefano Papetti (Direttore musei civici di Ascoli Piceno e Vicepresidente del Circolo Cultural-mente Insieme), dopo i saluti istituzionali del sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi e l’introduzione di Francesca Filauri (Presidente del Circolo Cultural-mente Insieme).

Domenica 27 agosto, sarà poi la volta di Maurizio De Giovanni. Con lui l’appuntamento sarà dalle ore 18. Lo scrittore, che nell’occasione presenterà il suo ultimo libro “Sorelle. Una storia di Sara”, dialogherà con Francesca Filauri, dopo i saluti di Daniel Matricardi e Stefano Papetti. A seguire, proiezione del film (per cui De Giovanni ha scritto la sceneggiatura), “Il Silenzio grande”, con la regia di Alessandro Gassmann.

Sabato 16 e domenica 17 settembre l’intero centro storico di Montalto delle Marche sarà invece il palcoscenico a cielo aperto di un vero e proprio Festival dedicato alla Poesia, dal titolo “La poesia è giovane (e tosta)”, con la direzione artistica del poeta di fama nazionale, Davide Rondoni. Due giorni di seminari, reading, concerti, teatro di poesia a Montalto delle Marche, quindi, per il primo festival della poesia e dei giovani, unico nel suo genere. Il festival si caratterizzerà con numerose iniziative volte, anche attraverso il dialogo perfomativo con altre arti, a mostrare la vivacità e la bellezza della poesia giovane italiana.

A ottobre protagonista sarà ancora la letteratura, con la presentazione a Montalto delle Marche del libro “Se non puoi cambiare il vento, dirigi le vele” di Umberto Ciauri. E, entro la fine dell’anno, si prevede anche l’apertura – presso la splendida cornice di Palazzo Paradisi di Montalto delle Marche – della mostra d’arte, a cura di Stefano Papetti, “La nascita di una metropoli. Roma al tempo di Sisto V”. In questo contesto, si inserirà una Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi.