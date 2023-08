SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Stella del mare – Chalet degli Angeli Under 11, con un percorso netto di sole vittorie si è aggiudicata il titolo di campione nazionale 2023 battendo in una finalissima emozionate, conclusa solo ai calci di rigore, la favorita squadra romana detentrice del titolo: LA JOYA (Roma). Questi i ragazzi reduci dell’impresa, tutti nati nel 2012, che meritano grandi elogi e complimenti: Zanardini Edoardo; Aliperti Pasquale; Mantova Christian; Corradetti Yanis Vasile; Marsala Matteo; Costantini Matteo; Morganti Vittorio; Nannuzzi Davide; Pastore Davide; Garay Alejo.

E’ stata una breve ma intensa stagione nel beach soccer targato Stella del Mare, iniziata a metà Giugno con l’organizzazione del Trofeo degli Chalet (tappa di San Benedetto nel circuito nazionale aics) che ha permesso alle squadre vincitrici nelle varie categorie d’età di rappresentare la Stella del Mare ed il proprio Chalet sponsor alle finali nazionali AICS tenute ad Ostia il 5/6 Agosto. Nella bella beach arena Oasi Beach si sono dati battaglia tutte le squadre vincitrici delle varie tappe del tour nazionale AICS 2023 magistralmente organizzato da Sport in Tour: Terracina; Messina; Roma; Genova; Nettuno; Eboli; Salerno.

Nella categoria under 13 è stato lo Chalet Brasil a difendere i colori della Stella del Mare, contro le squadre di Nettuno, Roma e Terracina. Chalet Brasil, seppur sotto età, si è difesa alla grande in ogni gara perdendo spesso solo di misura, e contraddistinguendosi per sportività e fair play in campo e fuori. Un plauso speciale va a tutti loro. Il titolo nazionale è andato alla squadra Dinamo Loska (Roma), Chalet Brasil si è classificato in sesta posizione.

Nella categoria under 15 Chalet Karma si era presentato alle finali nazionali con ottime credenziali ma poi purtroppo, a causa di infortuni e l’indisponibilità di alcuni atleti, si è dovuta accontentare del quinto posto finale. Il titolo nazionale è andato alla squadra Security Acilia (Roma).

Nella categoria under 17 la Stella del Mare si è confrontata con due squadre romane ed una di Terracina. Purtroppo nella gara decisiva, persa solo ai calci di rigore, i sambenedettesi hanno visto sfumare la possibilità di giocarsi il titolo nella finalissima. Terzo posto finale per la Stella del Mare, titolo vinto da Sit Academy (Ostia).

Ma il gran finale di stagione non è terminato con le finali di Ostia, e con la conquista del tricolore nella categoria under 11 da parte dello Chalet degli Angeli, bensì, con la partecipazione della Stella del Mare al 18° Memorial Matteo Valenti di Viareggio, il “torneo dei tornei” quando si parla di beach soccer in ambito nazionale.

Mentre tutte le squadre (e familiari) tornavano da Ostia verso San Benedetto, la Stella del Mare Under 18 prendeva la direzione della Versilia per la sua seconda partecipazione all’importante torneo viareggino. Persa la gara d’esordio disputata nella serata di domenica 6 Agosto (complice la stanchezza accumulata dai ragazzi sia per la gara disputata ad Ostia al mattino che per il lungo il viaggio effettuato nel pomeriggio), i ragazzi di mister Ottavio Palladini e Paolo Rosati hanno sfoderato grandi prestazioni nei giorni successivi. Vittoria nella gara di lunedì 7 Agosto con il punteggio finale di 3-2 grazie ai sigilli di Bartiromo, Collini e Fazzini. Vittoria nella gara di martedì con il punteggio di 7-5.

I ragazzi di mister Ottavio Palladini si sono quindi classificati primi nel girone di qualificazione, a pari merito con un’altra squadra che aveva in rosa diversi giocatori del Viareggio Beach Soccer under 20. Nella semifinale del mercoledì poi purtroppo, la Stella del Mare è uscita sconfitta per 4-3 dopo una gara combattuta alla pari contro una compagine che poi si è aggiudicata il “Matteo Valenti 2023”. Quindi grande soddisfazione per tutti, e una soddisfazione in più per i 2 bomber della Stella del Mare che con 6 reti a testa, hanno vinto la classifica cannonieri: Leonardo Collini e Michael Fazzini.

Mister Ottavio Palladini: “Sono contento per quello che hanno dimostrato i ragazzi sul campo, qui siamo nel tempio del beach soccer giovanile ed il livello è altissimo, è stata un’altra bellissima esperienza che abbiamo voluto fare per far crescere i nostri ragazzi”

Mister Paolo Rosati: “Un po’ deluso per la semifinale, meritavamo la finale, purtroppo avevamo una rosa troppo ristretta e sotto età ed alla fine abbiamo pagato, siamo arrivati a corto di energie. Sono comunque molto contento per il gioco espresso, abbiamo ricevuto complimenti da tutti”

Il Presidente Roberto Ciferni: “Il nostro progetto beach soccer questa estate è andato avanti tra mille difficoltà, abbiamo avuto accesso alla beach arena solo a metà luglio, quindi ora che guardo indietro direi che abbiamo fatto dei miracoli a realizzare quanto abbiamo fatto. La nostra Academy ha potuto iniziare la sua attività a sole tre settimane dall’epilogo stagionale, e la nostra squadra under 18 non si è potuta allenare come doveva. Nonostante tutto, questa estate siamo riusciti a coinvolgere oltre 200 giovani nel nostro torneo Trofeo degli Chalet, ed abbiamo portato ben quattro squadre nelle varie categorie d’età, con i loro familiari, ad Ostia per le finali nazionali AICS.

Abbiamo ricevuto elogi da parte dei familiari dei ragazzi per il lavoro svolto con passione e dedizione. La nostra squadra di punta, l’under 18, ha fatto le sue belle esperienze partecipando alle tappe di Terracina, Ostia e Viareggio dove abbiamo anche reso omaggio ai familiari di Matteo Valenti, famiglia con origini trabaccolari. Il prossimo anno cade il trentennale del gemellaggio tra le due città, un traguardo importante e per il suo festeggiamento ci mettiamo a disposizione.

La nostra squadra paralimpica è stata coinvolta anche quest’anno nel format inclusivo “Prova a batterci”. Sono felice per quanto realizzato tra mille difficoltà, ma soprattutto per aver creato un gruppo tecnici/dirigenti che mi ha sempre seguito oltre ogni ostacolo, non era scontato, il mio ringraziamento più grande va a tutti loro insieme alla stupenda organizzazione Sport in Tour AICS ed alla società Viareggio Beach Soccer per la consueta ospitalità. Confidiamo nell’apprezzamento di quanto fatto per i giovani della nostra Città, sia dalla parte politica che amministrativa. Il prossimo anno speriamo di fare ancora meglio”.

Quindi appuntamento con la stagione Beach Soccer 2024, con l’auspicio che sarà ancora migliore di quella appena terminata dato che le belle sorprese con la Stella del Mare, sono sempre dietro l’angolo.