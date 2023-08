Una grande festa dedicata a tutti, dalle famiglie ai cultori di comics, games, cartoon e serie tv: sabato 2 e domenica 3 settembre il Fermo Forum si tinge dei tanti colori della cultura pop grazie a Gamics Marche, manifestazione organizzata da Hidden Door S.r.l e Blue Raincoat S.r.l con il patrocinio del Comune di Fermo.

Una prima edizione che si preannuncia memorabile, oltre 10 mila metri quadrati di intrattenimento e un’imperdibile opportunità per vivere le passioni che accomunano grandi e piccini: non solo una mostra mercato con fumetti, gadget, action figures e giochi di ogni tipo, ma un vero e proprio viaggio interattivo per vivere le passioni che accomunano grandi e piccini. Centinaia di postazioni videogames liberamente fruibili, con i classici degli anni Ottanta e Novanta, le retroconsole e i mitici “cabinati” da sala giochi, finalmente giocabili senza gettoni, in modalità free to play. Accanto ai giochi di ieri, da Pac Man e Space Invaders a Bubble Bobble e Street Fighter II, decine di postazioni con i titoli più amati dai ragazzi – Call of Duty, Fortnite, Mario Kart e tantissimi altri – per un divertimento in grado di unire tutta la famiglia.

A proposito di classici senza tempo, impossibile non essere conquistati dal fascino dei mattoncini, gioco intergenerazionale per eccellenza: nell’area a cura di Marche Brick le costruzioni dei più abili artisti italiani sorgono a fianco dei laboratori, dove adulti e bambini possono mettersi alla prova assemblando pezzo dopo pezzo meravigliosi mondi immaginari, il cui unico limite è la fantasia.

E dopo aver passeggiato nelle città di mattoncini, i visitatori potranno vivere un autentico sogno a occhi aperti incontrando gli eroi di fumetti, cartoon e serie tv, impersonati dalle centinaia di cosplayer che sono in grado di imitarne alla perfezione le sembianze e il vestiario. In collaborazione con EPICOS cosplay, Gamics ospiterà contest a premi, attività a tema, aree attrezzate per creare contenuti e tantissimo altro.

Inoltre, una grande area dedicata al gioco tradizionale. Decine di postazioni per provare gratuitamente i più famosi giochi da tavolo e giochi di ruolo in collaborazione con alcune delle associazioni più interessanti del territorio come Colpo Critico, Danni da Cringe, Shoku, Unojedi, Jacktalorum, La torre nera Osimo e LABS Laboratorio sociale.

Non mancheranno anche i workshop sui mestieri del fumetto in collaborazione con ACCA, Accademia di Comics, Creatività e arti visive di Jesi e fumettindelebili.com, realtà organizzatrice di San Beach Comix.

Grande spazio anche per il mondo delle nuvole parlanti grazie a una ricca artist alley, un’autentica “via degli artisti” dove i fumettisti più noti incontrano il pubblico e disegnano dal vivo, per poi svelare i segreti della loro arte nel corso di una serie di workshop. E per chi vuole lasciarsi coinvolgere da uno shopping unico e divertente: una grande mostra mercato, con i migliori espositori da tutta Italia e un impareggiabile assortimento di manga, fumetti americani, action figures e gadget di ogni tipo.

Altra grande attrattiva di Gamics Marche è la ricca offerta di show e dimostrazioni, con un cast che attinge dalla tv per ragazzi, dal doppiaggio, dal mondo del cinema e da quello del web.

Sul palco saliranno gli amati cantanti delle sigle animate – sabato Giorgio Vanni e domenica Cristina D’avena – che interpreteranno dal vivo i loro più grandi successi, da Dragon Ball e One Piece a Sailor Moon e I Puffi. Sempre sabato Danilo Bertazzi, lo storico interprete di Tonio Cartonio nel programma televisivo “La Melevisione”, mentre domenica Giovanni Muciaccia, con un laboratorio interattivo sul palco che coinvolgerà tutti i presenti nella realizzazione del proprio personale attacco d’arte. Grazie a Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia e noto volto televisivo, i visitatori di Gamics potranno assistere a un irripetibile show cooking a tema manga, mentre con Gianluca Iacono e Alex Polidori – rispettivamente il doppiatore di Vegeta nell’anime Dragon Ball e quello di Tom Holland nei film di Spider-Man – il mondo del doppiaggio sarà assoluto protagonista. Spazio anche ai volti più celebri dei social con i PlayerInside, influencer seguiti da centinaia di migliaia di giovani, mentre Anna Mazzamauro – la Signorina Silvani nei film della saga di Fantozzi – ripercorrerà la sua straordinaria carriera in un’intervista tutta da seguire.

“Gamics nasce con l’obiettivo di portare una grande manifestazione sul fumetto e sul gioco a Fermo, creando così un nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati delle Marche e delle regioni limitrofe” – dichiara Lucio Campani – Amministratore Unico della società Hidden Door S.r.l.

“Grazie al supporto del Comune e alla collaborazione di Royal Group, siamo in grado di offrire sin dal primo anno un palinsesto di altissimo profilo, con un’offerta contenuti di assoluto livello, che non mancherà di divertire tutti i visitatori. Appuntamento al 2 e 3 settembre”.

Quando: sabato 2 e domenica 3 settembre dalle ore 10 alle ore 19.

Organizzatore: Hidden Door s.r.l. e Blue Raincoat s.r.l.

Dove: Fermo Forum, Via Giovanni Agnelli 63900 Fermo (FM)

CONTATTI mail: info@gamicsmarche.it tel: +39 348 5408441