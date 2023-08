SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si aprirà con un data fuori programma la seconda edizione del “San.B. Sound”, la manifestazione musicale lanciata lo scorso anno dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Best Eventi. L’evento tornerà anche quest’anno al campo sportivo “Nelson Mandela”, nel quartiere Agraria.

Oltre la ricca organizzazione, non mancano, dunque, nemmeno le novità degli ultimi giorni. Giovedì 24 agosto a farvi ballare e cantare ci pensa il “Teenage Dream Party” che porterà in Riviera lecanzoni di Disney Channel e le più famose hit degli anni 2000. Ospite d’eccezione della serata sarà Brenda Asnicar, attrice e cantante argentina nota per il personaggio di Antonella Lamas Bernardi, interpretato nella telenovela argentina “Il mondo di Patty”.

Gli altri appuntamenti sono quelli da mesi in programma: sabato 26 agosto si esibirà Geolier, rapper partenopeo riferimento della scena musicale urban, con all’attivo 17 dischi di platino, 20 dischi d’oro e 1,4 miliardi di streaming audio e video.

Domenica 27 agosto chiuderà la manifestazione Lazza, reduce dalla sua partecipazione al 73° Festival di Sanremo che lo ha visto sfiorare la vetta con un comunque acclamatissimo secondo posto. L’artista milanese salirà sul palco del San.B Sound per proporre il suo “Lazza Ouvertour Summer 2023” che ricalca il successo dell’exploit sanremese e del brano “Cenere”, che lo ha consacrato alla fama nazionale

agli occhi del grande pubblico.

Come già comunicato, non ci sarà invece il concerto di Salmo che nei giorni scorsi ha annunciato la cancellazione di tutte le date del suo tour estivo per ragioni di salute. È infatti in corso la campagna di rimborsi per tutti coloro che hanno già acquistato i biglietti. Maggiori informazioni sulla pagine web di riferimento, all’indirizzo vivoconcerti.com, sezione “Posticipi e Cancellazioni”.

Per ulteriori informazioni, il costo dei biglietti e come acquistarli è possibile contattare direttamente l’organizzatore Best Eventi al numero di telefono 085 9047726 oppure visitare il sito web www.besteventi.it o la pagina dedicata al San.B Sound www.sanbsound.it.

Anche l’edizione 2023 del San.B Sound sarà servita da un servizio di bus navetta dedicato per agevolare l’afflusso e il deflusso del pubblico. Sono previste fermate nei pressi dei parcheggi del Centro Commerciale “Porto Grande”, della palestra “Tonic” e del Centro Commerciale “Arca”, in corrispondenza delle relative paline del servizio autobus ordinario. Il servizio sarà attivo dalle 19.30 alle 22 per l’accesso all’area del concerto e da mezzanotte alle 2 per il deflusso.

In occasione dell’evento, il Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche alla viabilità dell’area circostante l’evento. A partire dalle 17 di ciascuno dei giorni degli spettacoli sarà vietato il transito e la sosta in via Terracini, mentre in via Val Cuvia il divieto di transito insisterà dalle 19 alle 21:30 e da mezzanotte a completo deflusso del pubblico.

Il passaggio nell’area dell’evento sarà comunque garantito ai residenti, al personale autorizzato e agli accompagnatori di persone con

disabilità. Queste ultime inoltre potranno utilizzare l’area di parcheggio a loro riservata sita nell’area sterrata a sud del campo sportivo “Mandela”.

L’assessore al turismo, Cinzia Campanelli, si è così espressa: “siamo molto dispiaciuti per l’assenza di Salmo e gli auguriamo una pronta ripresa. D’altro canto, siamo stati felici di accogliere la proposta dell’organizzatore, senza ulteriori oneri per il Comune, di utilizzare l’arena del “Mandela” per una serata aggiuntiva con lo spettacolare “Teenage Dream Party”: l’appuntamento sarà un’occasione per l’arena del campo sportivo di mostrare la sua grande versatilità, accogliendo ragazze e ragazzi per una serata di divertimento”.