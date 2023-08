SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Un altro appuntamento nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore”, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Mercoledì 23 agosto, alle ore 21,30, al Circolo Nautico Sambenedettese, Giulia Ghiretti, campionessa del mondo dei 100 metri rana e record mondiale in vasca corta dei 50 metri farfalla, presenterà il libro “Sono sempre io”. Conversera’ con lei Eliana Narcisi.

Laureata in ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, Giulia Ghiretti ha praticato ginnastica fin da bambina ed era già nel giro della Nazionale quando un incidente le causò la paralisi delle gambe. Fu allora che si innamorò della piscina e decise di intraprendere il nuoto a livello agonistico. Tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei ha conquistato svariate medaglie internazionali e ai Campionati mondiali di nuoto paralimpico di Città del Messico nel 2017 è stata portabandiera della Nazionale italiana dei record.

Il libro: Un salto facile, provato mille volte in allenamento, qualcosa che va storto: un dolore insopportabile, il corpo che sembra finire all’ombelico, il terrore negli occhi del padre. A soli 16 anni Giulia Ghiretti passa dal preparare i Mondiali di trampolino elastico a un reparto di neurochirurgia. Il verdetto è crudele: non potrà più saltare e nemmeno camminare. Ma niente può fermare Giulia, che scopre il nuoto, il suo nuovo sport. Inizia così la straordinaria avventura che l’ha portata a vincere 23 medaglie internazionali tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei e a battere record su record, grazie alla forza della positività e della tenacia. In questo libro Giulia racconta la sua storia di eccezionale normalità: una famiglia unita più che mai, i pregiudizi e le incomprensioni, gli amici, la gioia per una medaglia inaspettata e la rabbia per una vittoria sfuggita e soprattutto la consapevolezza che la serenità e dentro di noi e va coltivata con il sorriso giorno dopo giorno, non importa a quali prove ci metta davanti la vita.