SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un bellissimo ricordo di Gianluca Capecci in onore del grande Carlo Mazzone, recentemente scomparso.

L’occasione della foto, riportata in primo piano, era l’amichevole tra i viola della Fiorentina e SambAscoli mista, giocata il 13 maggio 1965 in memoria di Roberto Strulli, portiere bianconero che perse la vita nel maledetto derby di 3 mesi prima.

“Ciao Sor Carletto, ti vedevo spesso al mare tra la Rotonda di Porto d’Ascoli e la Sentina. Mi piace ricordarti con questa foto, mista SambAscoli contro Fiorentina. Si era avversari in campo, ma fuori contavano le persone“.

Persone vere, quelle immortalate in questo storico scatto.

Si riconoscono in piedi il secondo da sinistra Carlo Mazzone, vicino a lui Abramo Pagani (Samb poi Ascoli), Paolo Beni, storico capitano dei rossoblu, Sandro Minto, ala sinistra della Samb. In basso, quarto accosciato da sinistra, Rinaldo Olivieri, il giocatore sambenedettese che ha giocato tantissime partite in Serie A tra Spal, Atalanta, Triestina e Lazio. Nella sua carriera ben 11 gol alla Juventus.

Oggi, come allora, il campanilismo passa in secondo piano, per omaggiare colui che è stato un grande uomo prima ancora che un carismatico allenatore.