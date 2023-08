GROTTAMMARE – Lo stadio “Pirani” di Grottammare ospiterà mercoledì 23 agosto il Memorial “Giorgio Rivosecchi” con un importante triangolare tra tre squadre della Riviera: Grottammare, Sambenedettese e Civitanovese.

Ad aprire il torneo alle ore 20 sarà la partita tra i biancocelesti padroni di casa e la Sambenedettese di mister Lauro. A seguire la sfida tutta in rossoblu tra Samb e Civitanovese, quest’ultima reduce dalla promozione in Eccellenza. Infine a sfidarsi saranno Grottammare e Civitanovese. I match avranno la durata di un tempo regolamentare: in caso di parità si procederà con i calci di rigore.

Dalle ore 19 le porte del “Pirani” saranno aperte per assistere al torneo, con biglietto d’ingresso di €5 e stand enogastronomici dove poter cenare.