Di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Associazione Kronos Turismo Collettivo di Roma, presieduta da Alberto Iachini e Maria Ragionieri ha organizzato “Le stelle del Cafè chantant”. Una serata resa speciale grazie alle macchiette del comico Francesco Aceti, alle belle canzoni napoletane cantate dal Tenore Roberto Cruciani e della cantante Giorgia Antellini soprano, agli show burleschi di Veruska Puff, alle danze del corpo di Ballo dell’Associazione La Koreutica di Acquaviva Picena e alle coreografie di M. Luigia Neroni.

Francesco Aceti e Federica Savarese alle 21.30 puntualissimi, hanno presentato la serata al foltissimo pubblico che la Palazzina Azzura non riusciva a contenere tanto da accogliere molte persone nell’area circostante e alcune in piedi. Ma cosa importa non stare comodamente seduti, quando il repertorio annunciato promette, oltre al divertimento, il godere di brani musicali cantati dal soprano Giorgia Antellini che ha esibito: No l’amore no, Tango delle capinere e il tenore Roberto Cruciani che ha deliziato i partecipanti con le canzoni: Non ti scordar di me, O sole mio, Parlami d’amore Mariù, Catarì, Catarì.

Seduti o in piedi il repertorio ha comunque coinvolto le persone presenti innamorate della bella musica che provoca brividi penetranti nel corpo per la grande emozione. Emozione data dalle canzoni scelte che hanno ricordato al pubblico (specie quelle napoletane:) un’epoca di spensieratezza nata con il Cafè Chantant e il varietà. Lo spettacolo non ha privato il pubblico di comicità con le macchiette di Francesco Aceti, il burlesque di Veruska Puff e le deliziose ballerine della scuola di ballo di Maria Luigia Neroni di Acquaviva Picena che hanno esibito “Il Valzer della vedova allegra”.

Alla fine dello spettacolo si percepiva nel volto delle persone che si avviavano lentamente all’uscita della Palazzina la soddisfazione per aver vissuto una piacevole serata all’insegna del Cafè Chantant.