Di Davide Ciampini

ASCOLI PICENO – Si è svolto oggi, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi di Ascoli Piceno, il funerale di Carlo Mazzone.

L’allenatore è deceduto il 19 agosto scorso all’età di 86 anni. Quest’ultimo è stato un grande condottiero del popolo bianconero e di molteplici squadre di Serie A, con le sue quasi 800 panchine. Numerosi sono stati i tifosi che vi sono accorsi, sia giovani che meno giovani; i quali lo hanno omaggiato con cori, striscioni e bandiere. Ad accogliere il feretro le autorità locali, quali il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli; il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti e l’onorevole Giorgia Latini. Sopra la bara sono state poste, in segno di gratitudine, diverse maglie di alcune squadre di Serie A. Tra i presenti Giovanni Galli, Serse Cosmi, Walter Novellino e la delegazione del Cagliari Calcio.

La celebrazione è stata eseguita da Monsignor Coccia, arcivescovo di Pesaro, il quale non si è risparmiato negli elogi dell’allenatore: “Carlo è stato un dono nonché maestro di valori, e mi auguro che il suo possa essere un esempio per tutti i giovani”. Carletto – ha proseguito – è stato artefice della costruzione e della ricostruzione di alcuni calciatori”. “Era esigente, certo: ma anche persona semplice ed umile”. Intervistati per i nostri microfoni abbiamo invece ascoltato diversi ex calciatori da lui allenati, i quali lo hanno ricordato con affetto. Tra questi Mario Barbaresi, Mario Vivani e Mario Tarantini; i quali sono stati artefici delle vittorie dell’Ascoli Calcio.

Con la scomparsa di Mazzone se ne va un simbolo della città di Ascoli, quali sono i ricordi che ha di lui?

Il mister era una persona indimenticabile. Fatico a trovarne, perchè i ricordi a lui legati sono molto belli ed importanti. Tuttavia, ricordo con affetto la sua presenza in spogliatoio, che era costante. Era ogni giorno ad incitarci. Ci teneva molto e la doppia promozione fu un miracolo.

Oggi, in occasione del suo funerale, la piazza è gremita e in attesa per l’ultimo saluto: secondo lei qual era il segreto per farsi amare?

Sono stato dieci anni con lui, e l’ho avuto sia come allenatore che come compagno di squadra. E’ stato anche il mio testimone di nozze. A mio avviso, era un uomo buono e determinato allo stesso tempo, il quale incuteva sì timore ma che, dandoti una pacca sulla spalla, era capace di rassicurarti.

C’è stato un momento della sua carriera – penso ad esempio ad un periodo difficile – in cui l’aiuto del suo allenatore è stato determinante?

Ricordo che, a seguito di un serio infortunio, che mi ha lasciato fermo per otto mesi, mi parlò nella sua Wolkswagen azzurra, dandomi dei consigli. Lui credeva molto in me, pertanto mi rassicurò e allo stesso tempo mi diede grande carica durante la riabilitazione. E’ stato un padre ed un fratello, e io credo che tutti i tifosi – di qualsiasi squadra – lo amino in virtù della sua sincerità.

Tutti ricordiamo la sua iconica corsa sotto la curva dell’Atalanta in quello storico 3 a 3 col Brescia. Da questo episodio si vedeva il suo grande temperamento: c’era qualche rituale con cui riusciva a trasmettervi questa carica?

La sua capacità era quella di colpirti nei tuoi punti deboli, facendo leva sul tuo orgoglio personale. Questo ci dava una grande voglia di lottare in mezzo al campo. Lo porterò per sempre nel mio cuore.