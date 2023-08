CUPRA MARITTIMA – Due appuntamenti con la poesia e la musica al Parco Archeologico Naturalistico “Civita” di Cupra Marittima nell’ambito del festival “Cu.p.r.a. dentro e fuori le mura”.

Martedì 22 agosto, alle ore 21,30, Eugenio Olivieri, Davide Martelli e Lucilio Santoni metteranno in scena la poesia della musica, ovvero la musica della poesia in “Serenata di luna”, una conversazione teatrale che entra nel mood dell’ascolto e del silenzio, un percorso negli spazi bianchi fra le parole e le note, per ascendere verso l’infinito, l’assoluto e l’eterno. In un luogo magico come il Parco Archeologico Naturalistico “Civita”, i tre artisti proveranno a raccontare il segreto del mondo, prenderanno il pubblico per mano e lo porteranno fuori, a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare e lo chiameranno ad aprire le finestre di casa per far entrare i grandi venti della storia e sentirsi parte viva di un’ immensa vita. L’evento è realizzato in collaborazione con il Cupra Musica Festival.

Il secondo appuntamento è in programma per giovedì 24 agosto, alle ore 18,30, presso il cortile del Museo Archeologico, con la presentazione del nuovo libro di Ivana Manni “La luna e il giorno”.