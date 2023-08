SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito le parole di cordoglio dei colleghi di Gianni Peroni che si stringono intorno alla perdita di un grande amico e lavoratore.

“Caro Gianni ci hai lasciato per sempre ed è incolmabile il vuoto della tua perdita, il solo pensiero di non vederti più e di non sentire più la tua voce ci rattrista. La tua voglia di vivere e la tua devozione per il lavoro saranno da esempio per tutti noi. Eri un Leader! Sempre in prima linea, con la tua pazza allegria contagiavi tutti coloro che ti erano vicini.

Forse avevi compreso più di noi il senso della vita e del lavoro, non eri un uomo venale e vivevi di passione. Hai sposato in pieno il progetto aziendale e hai fatto in modo che giorno dopo giorno questa azienda crescesse sempre più.

La tua perseveranza e la tua correttezza ti hanno reso un punto fermo e insostituibile. Sapevi, con il tuo esempio, stimolare anche chi non aveva la tua stessa stoffa. Proteggevi sempre i tuoi collaboratori e cercavi sempre la soluzione. Tutte doti che ti hanno contraddistinto e reso l’uomo che eri.

La tua grandezza la si comprende ancor di più oggi, con tutte le dimostrazioni di affetto ricevute.

Non credo riusciremo mai a colmare la tua perdita, ci mancherai. Ci mancherà l’uomo, l’amico, il lavoratore, il leader.

In tuo onore pianteremo un albero di Ulivo, in modo da tenere sempre vivo il tuo ricordo.

Ciao Gianni.

I tuoi colleghi, S.L. Freddo srl”.