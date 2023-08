SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli della Polizia nel Piceno, quattro persone denunciate dal Commissariato di Polizia Stradale di San Benedetto. Segue il resoconto della Questura di Ascoli:

«A consuntivo dell’attività della Polizia di Stato svolta nella settimana compresa tra il 16 agosto ed il 20 agosto, si rileva che in provincia sono stati effettuati n°66 posti di controllo nel corso dei quali sono stati controllati n°476 veicoli e n°1251 persone.

In Riviera, la Polizia di Stato ha svolto un’intensa attività di prevenzione soprattutto negli orari notturni con l’ausilio delle altre forze di polizia. Questi servizi hanno garantito un periodo sostanzialmente tranquillo sotto il profilo della sicurezza pubblica. Sono stati effettuati dal Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto n°34 posti di controllo, n°271 veicoli, identificate n°691 persone ed elevate n°2 sanzioni al C.d.S., di cui n°1 per guida in stato di ebbrezza alcolica con patente già sospesa e deferimento all’A.G.. Due persone sono state deferite all’A.G.: una, di origine straniera, è stata deferita in stato di libertà per i reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, mentre l’altra è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale peri minori in ordine al reato di ricettazione.

Nel capoluogo ascolano sono stati effettuati n°17 posti di controllo ed identificate n°373 persone, mentre i veicoli controllati sono stati n°144, a seguito dei quali sono stati elevati n°8 verbali al C.d.S. con ritiro di una patente. Gli interventi della volante sono stati n°31. Quattro persone sono state denunciate per reati contro la persona ed una per ricettazione.

La sezione Polizia stradale di Ascoli Piceno ha effettuato n°15 posti di controllo, n°26 soccorsi stradali ed ha identificato n°73 persone. Sono stati n°61 veicoli controllati e sono state ritirate n°2 patenti ed elevate n°29 contravvenzioni al C.d.S., a cui è seguito il sequestro di n°6 veicoli. Incidenti rilevati con feriti n°2.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato n°12 pattuglie che hanno identificato complessivamente n°114 persone, di cui n°10 straniere.

La Sezione di Polizia postale ha ricevuto n°2 denunce per truffa on line».