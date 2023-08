SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 24 agosto, al Campo Nelson Mandela, avrà luogo il Teenage Dream Party, all’interno del San. B Sound. Dopo aver fatto tremare di adrenalina ed emozioni l’intera penisola italiana, la nostra Riviera delle Palme non rinuncia a figurare nell’ambita lista.

“La Festa che hai sempre sognato adesso esiste“, ecco lo slogan che, per antonomasia, presenta l’evento. Una festa che non solo resterà per sempre nei vostri ricordi, ma che li trascinerà tutti a galla a suon di musica. In scena le canzoni di High School Musical, Camp Rock e quelle che, in generale, si sono incastonate nell’adolescenza dei millennials.

Si unirà alla famiglia Brenda Asnicar, conosciuta per il ruolo di Antonella ne Il Mondo di Patty. Prosegue il suo Bandida Tour, in collaborazione con Teenage Dream. Fra le fortunate tappe dell’evento a cui ha preso parte, anche San Benedetto del Tronto.

Un’occasione da non perdere per tornare adolescenti per un po’ e sgomberare il cervello da ogni pensiero ombroso.

Biglietti disponibili su Ciaotickets: online e nei punti vendita autorizzati. Maggori informazioni al link https://linktr.ee/ciaotickets.