SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ultima seduta del 24 luglio scorso, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi non riscossi, grazie al quale al contribuente sarà consentito estinguere i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di spese di procedura, ma non più le sanzioni e gli interessi.

La misura deve essere espressamente richiesta dal contribuente mediante istanza da presentare all’Ufficio Riscossione Coattiva del Comune entro il termine di martedì 31 ottobre 2023 ed è applicabile ai soli debiti risalenti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, senza alcun limite d’importo.

Si sottolinea che la definizione agevolata in nessun caso è titolo per il rimborso di somme già versate.

La modulistica per l’inoltro dell’istanza è disponibile sul sito istituzionale del Comune (percorso Home → Altri Avvisi Pubblici) e può essere presentata di persona all’Ufficio Riscossione Coattiva, al terzo piano della sede municipale di viale De Gasperi 124, per posta raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di San Benedetto del Tronto – Ufficio Riscossione Coattiva, viale De Gasperi 124, 63074 San Benedetto del Tronto (AP)” oppure per posta elettronica all’indirizzo riscossionecoattiva@comunesbt.it o per Posta Elettronica Certificata – PEC all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it.

Il Servizio Riscossione Coattiva del Comune è a disposizione per qualunque chiarimento e informazione ai numeri di telefono 0735 794521, 0735 794556 e 0735 794530, i giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18 oppure per e-mail all’indirizzo riscossionecoattiva@comunesbt.it.