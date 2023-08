SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da lunedì 21 agosto si potranno iscrivere al servizio di refezione scolastica gli alunni che inizieranno a mangiare a scuola dal prossimo settembre.

La gestione dei pasti mensa avverrà, come sempre, in modalità elettronica attraverso la “Junior card”, la tesserina ricaricabile per il pagamento dei pasti valida per il ciclo scolastico di infanzia e primaria.

La novità di quest’anno è che l’iscrizione al servizio si farà esclusivamente on line sul sito https://www.planetschool.it/pssbt (raggiungibile anche dalla homepage del sito del Comune www.comunesbt.it).

Occorrerà autenticarsi con SPID e seguire tutti i passaggi indicati dal sistema che poi restituirà una ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. La card potrà poi essere ritirata presso il servizio “Cultura e Pubblica Istruzione”, al terzo piano del Municipio di viale De Gasperi, dopo 10 giorni all’avvenuto inserimento della domanda.

Nello stesso sito si potranno anche effettuare le ricariche della junior card con carte di pagamento. In alternativa si può pagare, sempre con carte di debito o credito, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure negli esercizi commerciali abilitati.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo: https://www.comunesbt.it/Home-Page/I-servizi-erogati-dal-Comune/Mensa-scolastica-Junior-card (area tematica “Scuola e università”).