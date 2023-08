SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore “, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi di San Benedetto del Tronto, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Martedi 22 agosto, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, la scrittrice Romana Petri presenterà il suo ultimo libro ” Rubare la notte”, finalista al Premio Strega 2023. Conversera’ con l’ autrice Eliana Narcisi.

Romana Petri ha scritto e pubblicato Ovunque io sia (2008), Ti spiego (2010), Le serenate del Ciclone (2015, premio Super Mondello e Mondello Giovani, Il mio cane del Klondike (2017), Pranzi di famiglia (2019, premio The Bridge, Figlio del lupo (2020), premio Comisso e premio speciale Anna Maria Ortese-Rapallo, Cuore di furia (2020), La rappresentazione (2021) e Mostruosa maternità (2022). Traduttrice e critico, collabora con “Io Donna”, “La Stampa”, “il Venerdì di Repubblica” e il “Corriere della Sera”. I suoi romanzi sono stati tradotti in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Spagna, Serbia, Olanda, Germania e Portogallo.

Il libro: tutti lo sanno: Antoine de Saint-Exupéry ha scritto Il piccolo principe, uno dei romanzi più popolari del mondo, ma quello che non sanno è che Antoine, famigliarmente Tonio, è un personaggio che vale da solo una grande storia. Orfano di padre, Tonio vive un’infanzia felice nel castello di Saint-Maurice-de-Rémens, amato, celebrato, avviluppato al mostruoso e quasi ossessivo amore per la madre; un’infanzia che gli resta incollata all’anima per tutta la vita, fin da quando, straziato, vede morire il fratello più giovane. L’infanzia lo tallona come un destino quando, esaltato, comincia a volare, pilota civile e pilota militare, quando si innamora tanto e tante volte, quando si trasferisce in America, quando scrive, persino quando si schiera e sceglie di combattere per un’idea di Francia che forse è sua e solo sua. Dove sia andato Tonio, non sappiamo, nei cieli in fiamme del 1944. Sappiamo che ci ha lasciato le stelle della notte, il sogno di una meraviglia che non si è mai consumata, il bambino che lui ci invita a riconoscere eterno dentro di noi.

Romana Petri, con la febbre e la furia di chi si lascia trasportare da un carattere e lo fa suo, anzi lo ruba, costruisce e decostruisce, sgretola le regole della biografia, evoca e racconta amori, amicizie e sgomenti come dettagli di un appetito d’avventura mai sazio; si muove fra le date e dentro la storia alla sola ricerca del principe che ha sconfitto la notte ed è entrato volando nell’infinito, dando spesso alle vicende la forma dell’immaginazione.