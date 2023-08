SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lutto in Riviera.

Non ce l’ha fatta Gianni Peroni, dopo l’incidente con lo scooter che lo aveva ridotto in fin di vita la notte di Ferragosto, presso la zona nord del porto di San Benedetto. E’ purtroppo deceduto ieri notte al Torrette di Ancona, dov’era ricoverato in terapia intensiva, in seguito alle profonde ferite riportate.

L’uomo aveva 54 anni.