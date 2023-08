PORTO SAN GIORGIO – Si finge operatore postale e intasca 1800 euro. I Carabinieri di Porto San Giorgio individuano e denunciano per truffa una donna. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio (FM) i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno concluso un’attività investigativa in seguito a una denuncia presentata da un residente. Una donna 40enne pregiudicata, è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. I militari, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e documentazione bancaria, hanno accertato che la donna, in concorso con altre persone, aveva contattato telefonicamente la vittima fingendosi un operatore postale, comunicando la presenza di operazioni fraudolente sul conto corrente. Successivamente, guidando passo dopo passo la parte offesa, la induceva a compiere alcune operazioni online, in modo da ricevere un accredito di denaro pari a 1.800,00 euro. Dopo aver ottenuto il denaro, la truffatrice si è resa subito irreperibile. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dalla Stazione di Porto San Giorgio, che procederà nelle attività investigative».