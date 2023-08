Di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primo e più importante Cafè Chantant italiano fu il Salone Margherita, inaugurato a Napoli nel 1890 nella Galleria Umberto I, fu progettato dai fratelli Marino come risposta al grande successo dei cafè-chantant parigini di Moulin Rouge e Folies Bergere. Il Salone Margherita si differenziava da tutti gli altri saloni d’Italia perché ricalcava in tutto e per tutto il modello parigino: fu, infatti, il primo ad esibire le ballerine del can can.

“È proprio ciò che ci voleva: una festa di mezza estate, o meglio una serata da trascorrere all’insegna del puro e sano divertimento una serata in cui gli attori conducono gli spettatori in un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensierato del Varietà, questa nuova forma di spettacolo metteva in crisi quello tradizionale, uno spettacolo ricco di trovate, di colori, di contenuti. A Napoli, dall’inizio del secolo, era usanza recarsi al Cafè Chantant, commistione d’intrattenimento con degustazioni, durante le quali si potevano ammirare le performance delle “sciantose, prima, su tutte, resterà la detta Ninì Tirabusciò, casuale inventrice della famosa “mossa” e dei fantasisti ai quali si aggiunse, al debutto, un giovanissimo Totò”. Continua l’organizzatrice dell’Associazione Kronos Turismo Collettivo “Dalla scelta dei virtuosismi vocali e dei brani musicali, alla scelta degli abiti d’epoca tutto ricrea l’atmosfera del tempo, tutto si ammanta di un’epoca che non c’è più ma sognata, agognata ed è quanto abbiamo bisogno di sognare! Sembrerà di essere proiettati in una delle tele di Manet come La Chanteuse du Café-Concert, antesignana della “sciantosa” nostrana. Il Café-Chantant divenne in Italia non solo un luogo ed un genere teatrale, ma anche qui, come in Francia, il simbolo della bella vita e della spensieratezza, nel pieno della coincidenza con la Belle Époque. Anche nei romanzi di Georges Simenon dedicati al commissario Maigret vi sono alcuni riferimenti all’epoca del Café Chantant «Joséphine! Joséphine Beausoleil! Ai tempi del Cafè Chantant! La vedeva benissimo, Maigret, sui piccoli palcoscenici di certi locali alla moda di Parigi, frequentati da gagà e ufficialetti. Dopo il suo numero scendeva fra i tavoli e beveva lo champagne con l’uno o con l’altro. Poche frasi di Simenon e subito li vediamo innanzi a noi quei locali, quelle sale affollate di gente comune intrattenuta da artisti”.

Ed ancora, il tenebroso Commissario Ricciardi dagli occhi verdi, vive a Napoli negli anni ’30 e frequenta abitualmente il Gran Caffè Gambrinus. Una vera e propria istituzione dove all’interno gli è sempre riservato un tavolino”.

Lo spettacolo vuole essere un omaggio ad un genere che fece nascere la canzone classica napoletana, vide muovere i primi passi della “Sciantosa” e divertì platee entusiaste con “la macchietta”, con uno spaccato dedicato al magico mondo dell’Operetta. Lo spettacolo “Le stelle del Cafè Chantant” andrà in scena il 21 di agosto 2023 alle 21.30 alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto un viaggio nel passato per rivivere l’atmosfera della Belle Époque, organizzato dall’Associazione Kronos Turismo Collettivo in collaborazione con il Comune di San Benedetto del Tronto. Alla Palazzina Azzurra si ricreerà un ambiente brioso ma raffinato. La partecipazione è gratuita ed è l’occasione per entrare nel vivo di quel periodo storico.

Afferma Maria Ragionieri: “Il Café Chantant è uno spettacolo di spicco del teatro partenopeo che ha saputo trarre il meglio dalla tradizione d’origine parigina, elaborandone caratteri propri e distintivi, tali da renderlo un’esperienza unica al mondo. Anche noi, seppur nel nostro piccolo, abbiamo voluto celebrare tale forma artistica”.

L’organizzazione e la regia è stata curata da Maria Ragionieri e Alberto Iachini dell’Associazione Kronos Turismo Collettivo.

Al piano: Nazzareno Pica, cantante: Giorgia Antellini, tenore: Roberto Cruciani, Danze e coreografia: Maria Luigia Neroni, Show Burlesque: Veruska Puff, Teatro e comicità: Francesco Aceti, Presentatrice: Federica Savarese.