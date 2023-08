San Benedetto, incidente tra auto e scooter sulla Statale 16. Sul lungomare una ciclista è stata investita e trasportata al Torrette

Entrambi gli scontri sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, 20 agosto. Per il ragazzo alla guida del motorino è giunta un'ambulanza, mentre per la donna a bordo della bicicletta è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto ad Ancona