Di Ascenza Mancini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ieri sera 19 agosto 2023, la riva del mare e una calda serata di ormai fine estate hanno fatto da cornice all’incontro, organizzato dall’associazione culturale il Portico di Padre Brown, con Francesca Fabbri Fellini, nipote del noto regista, nell’anno dei 5 anniversari del grande maestro del cinema. Ha dialogato con lei la presidente dell’associazione culturale e vaticanista, Pina Traini che ha definito “l’arte e la bellezza balsamo per lo spirito”. Main sponsor è stato Amat, associazione marchigiana attività teatrale, rappresentata dal presidente Piero Celani.

L’erede del noto regista ha raccontato lo zio attraverso i suoi grandi film, gli oscar, gli incontri, gli amici ed episodi della vita familiare e pubblica dove un posto speciale ed unico ha avuto Giulietta Masina, attrice e moglie del “grande Federico”. La nostra ospite ha definito la zia Giulietta una donna semplice e meravigliosa accordandole queste parole: “Questa donna ha mantenuto sempre la sua semplicità, perché stare vicino a mio zio, vi assicuro, non era facile, come non è facile stare vicino ai geni. Durante un’intervista, alla domanda di Marzullo sul segreto della longevità di un rapporto, la zia rispose che bisogna saper abbozzare. Con Federico ho saputo abbozzare, furono le sue parole.”

Dall’altra parte “Federico nei confronti della moglie disse che la sua vita era cominciata nel momento stesso in cui aveva incontrato lo sguardo di Giulietta”, ha aggiunto la Fellinette (appellativo attribuitogli affettuosamente dallo zio” Chicco”) sottolineando che è la dichiarazione più bella che un uomo possa fare alla sua compagna.

“La loro vita è stata una favola costellata di incontri con grandi personaggi. Dobbiamo essere felici perché ci hanno lasciato dei capolavori, qualcosa che riempie gli occhi, il cuore e la testa”, sono state le sue parole circa l’eredità cinematografica da cui anche i giovani oggi possono imparare.

Interessanti poi sono stati i racconti del rapporto di Fellini con Steven Spielberg e Marcello Mastroianni e le considerazioni riguardanti la sua concezione sul mare. “Aveva un’affascinazione totale per il mare d’inverno perché non amava la folla e la gente. Esso è presente in tutti i suoi film” ha affermato la Fellini.

Federico Fellini è stato un anticipatore e ha sempre sostenuto che la pubblicità non deve interrompere un film perché diceva che” non si possono interrompere le emozioni” ha voluto evidenziare la famosa critica cinematografica e regista.

Molto curiosa e simpatica la narrazione sul fatto che normalmente Federico telefonava a Giulietta alle 20.30 e diceva che avrebbe portato a casa una ventina di persone per cena e lei faceva le tagliatelle con il ragù e “tutti erano felici di sedersi attorno alla tavola di zia Giulietta”.

La serata si è chiusa con alcune domande del pubblico e una successione di evocazioni tratte dalla filmografia felliniana e da alcuni tra i suoi personaggi più celebri a cura dell’associazione Il Portico di Padre Brown.