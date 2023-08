SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo appuntamento a San Benedetto del Tronto con la rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione I luoghi della scrittura e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Domenica 20 agosto, alle ore 21,30, al Circolo Nautico, Alessandra Maltoni presenterà il libro “Innesti di memoria. Sulle orme di una scelta”. Conversera’ con la scrittrice il dottor Maurizio Pincherle.

Alessandra Maltoni è laureata in giurisprudenza all’Università di Bologna e abilitata alla professione forense; dopo un periodo di attività legale in diritto del lavoro, ha lavorato nell’amministrazione dell’Alma Mater, dove ha anche ricoperto ruoli istituzionali. Attualmente è referente di un progetto culturale presso la nuova area del patrimonio culturale (Arpac) dell’Ateneo felsineo dedicato alla trasmissione della conoscenza storica: “memoria in biblioteca”. È autrice di varie pubblicazioni e curatrice di libri sulla rigenerazione e la valorizzazione urbana.

Il libro “Innesti di memoria: le ragioni di una scelta”, uscito nel luglio 2022 e realizzato da vari autori di diverse regioni italiane, ha ricevuto il premio la Ginestra nel maggio 2023 ed è una raccolta di racconti che narrano storie di italiani le cui vicende di sofferenza si intrecciano tra loro e diventano la “sofferenza del Paese” vissuta nelle guerre del secolo scorso. Tante le testimonianze che riconducono allo stesso travaglio: la fame, la paura, i soprusi, le deportazioni, la morte, la scelta. Non c’è casa in cui il dolore non sia entrato e non c’è mente che l’abbia dimenticato. Ogni avo ha lasciato il ricordo di sé e il proprio affettuoso rimpianto. Così, la raccolta si traduce in testimonianza vera, diretta e i racconti diventano il “Racconto Italiano”; il privato si congiunge al collettivo e si ricompone la storia, si affluisce con il ricordo solitario al mare del ricordo comune e si costruisce la memoria, quella memoria che da sola diventa un potente richiamo di pace.