ACQUAVIVA – Martedì 22 agosto, ad Acquaviva Picena, è in programma “Salute in cammino per la cultura”, con un itinerario culturale dedicato alla scoperta di uno degli splendidi borghi del Piceno.

L’iniziativa dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps, che ha già fatto tappa in altre città come Ascoli Piceno, Ripatransone Monteprandone, San Benedetto del Tronto ed Offida, viene realizzata dunque anche ad Acquaviva Picena.

Il programma della manifestazione prevede il raduno dei partecipanti in Piazza San Nicolò alle 17,45 ed a seguire una camminata nel centro storico aperta a cittadini di ogni età con visita alle chiese del centro storico, alla Fortezza, alla Sala del palio e a Palazzo Chiappini.

La partecipazione è gratuita. Per aderire (massimo 50 persone) occorre prenotare entro il 21 agosto, con un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione.

“Salute in cammino per la cultura” è organizzata con la collaborazione di Qualis Lab – Analisi cliniche.