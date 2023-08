GROTTAMMARE – “L’estate sta finendo..” cantavano negli anni 80 i Righeira, ma sicuramente questo motto non vale per il Lido degli Aranci. Infatti solo in questo weekend 2 sono gli appuntamenti in Piazza Fazzini: Sabato sera alle ore 21,00 Cabaretour con Mauro Lazzarin, vincitore di Cabaret Amore mio!2022, Alberto Alivernini, il giovane Pierluigi Bonanni e le poesie dialettali di Vincenzo Massacci. Poi Domenica nella stessa location appuntamento con Petò Show, un’ora e mezza di risate e aneddoti del comico ascolano che tanto vuole bene alla riviera.

Sabato sera ci penserà Alberto Alivernini a stupire i presenti con il suo esilarante spettacolo di Magia e comicità. Infatti non si capisce mai fino a dove arriva la magia e inizia la verve comica, in un susseguirsi di battute e freddure che da 30 anni riscuotono successi in tutta Italia.

Mauro Lazzarin, comico padovano si è aggiudicato la trentasettesima edizione di Cabaret Amoremio svoltasi lo scorso anno. «Aiutato dalla tipica musicalità della sua lingua, presenta il personaggio originale del disoccupato veneto, richiamando la postura scenica del grande Karl Valentin, con testi di grande simpatia non del tutto scontati e recitati con tempi calibrati».

Questa è la motivazione della giuria tecnica che lo ha decretato vincitore tra 6 concorrenti veramente tutti bravi.

La serata sarà presentata dal giornalista Alex De Palo, che accompagnerà sul palco anche il giovane musicista Pierluigi Bonanni, figlio d’arte e vincitore de Lle Grotte’s Talent 2022, il format di successo che premia i talenti grottammaresi. Giovane e talentuoso pianista con grandi doti artistiche. Suona come tastierista nella band “ La fabbrica del ghiaccio ”, e come pianista nel duo piano-voce “ Appendice ”. Con il suo gruppo ha aperto spesse volte i concerti della band CARO DE ANDRE’ che vede come frontman suo padre, il bravissimo Carlo.

A completare la già ricca serata, le poesie dialettali di Vincenzo Massacci, grande cultore della Grottammaresità. I due eventi sono naturalmente a ingresso libero.