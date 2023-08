GROTTAMMARE – Sicurezza in mare. Rinnovato il presidio acquatico dei Vigili del Fuoco. Segue la nota dei Pompieri:

«Il Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno ha attivato per la stagione 2023 il presidio acquatico operativo sul litorale della provincia ascolana e che andrà a garantire la presenza di mezzi nautici e di personale qualificato per prestare soccorso in ambiente acquatico.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di integrare il dispositivo dei soccorsi in mare che opera sul litorale dove nel periodo estivo si concentra un notevole flusso turistico.

Il Comandate dei Vigili del fuoco di Ascoli Piceno Ing. Daniele Centi, con il supporto del responsabile del presidio Ing. Vincenzo Vannarelli, hanno definito l’organizzazione del presidio che si compone di personale opportunamente formato ed in grado di operare con mezzi nautici equipaggiati (gommoni o moto d’acqua) per il soccorso di natanti e per il recupero di persone in difficoltà in mare.

Il presidio che opera nell’ambito del coordinamento della Capitaneria di Porto, sarà attivo tutti i fine settimana di agosto con orario 10-18. Il Comando Provinciale del Vigili del fuoco di Ascoli utilizzerà per tal fine una postazione logistica situata a ridosso del litorale, ubicata a Grottammare in via Alcide De Gasperi n.63, concessa ad uso gratuito dall’amministrazione comunale.

L’apertura del presidio stagionale per il soccorso acquatico di superficie è stata resa possibile grazie al rinnovo di una convenzione stipulata lo scorso luglio tra la Prefettura di Ascoli Piceno, la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Grottammare, il Comune di San Benedetto del Tronto e il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Ascoli Piceno».