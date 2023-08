ROSETO DEGLI ABRUZZI – Stanotte i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi hanno effettuato un intervento a Roseto per la rimozione di un albero caduto su una pubblica via.

Poco dopo la mezzanotte, da un cortile di un condominio in via Marcarci, è caduto un pino Marittimo alto circa 15 metri che si è abbattuto su tre auto in sosta, una Ford, una Mercedes e una BMW. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto o persone e pertanto non si sono registrati particolari danni se non alle auto coinvolte e al muro di recinzione del condominio.

I Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno lavorato a lungo per rimuovere il pesante albero, impiegando un’autogru inviata sul posto dal Comando di Teramo ed utilizzando una motosega per sezionarlo in varie parti che sono state poi sistemate a bordo strada.