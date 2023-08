MARTINSICURO – Grande novità per tutti gli sportivi: dalla competenza e dalla passione di Sambenedettese Basket e Grottammare Basketball nasce Martinsicuro Basket, per promuovere il nostro meraviglioso sport anche nella splendida “Prima Spiaggia d’Abruzzo”.

Sambenedettese Basket nasceva nel 2016 per riaccendere la passione per la pallacanestro nella Riviera delle Palme dopo anni di difficoltà. In pochissimo tempo ha raggiunto il campionato interregionale di Serie C Gold e riportato una squadra Sambenedettese a giocare nei campionati giovanili nazionali di eccellenza dopo oltre un decennio. Da una costola della Sambenedettese Basket nasceva nel 2020 Grottammare Basketball, progetto che aveva portato anche nella Perla dell’Adriatico la professionalità e la competenza nei corsi di Basket e Minibasket.

Oltre all’ambito sportivo ed agonistico Sambenedettese Basket e Grottammare Basketball hanno partecipato a varie attività nell’ambito sociale, attività riconosciute e patrocinate dalle rispettive Amministrazioni Comunali. Nei periodi più bui della pandemia i soci delle due associazioni hanno personalmente finanziato delle “borse dello sport” per far partecipare diversi ragazzi delle famiglie in difficoltà ai corsi sportivi gratuitamente.

Oggi Sambenedettese Basket e Grottammare Basketball fanno un ulteriore passo in avanti espandendo la loro proposta per una Pallacanestro professionale di qualità anche nel vicino Abruzzo.

Il legame tra Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball e Martinsicuro Basket sarà ancora più stretto dato che tutte le società parteciperanno a Campionati e Tornei Minibasket organizzati dal Comitato Fip Abruzzo.