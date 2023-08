PILLOLE NEWS EVENTI – Elvira Apone ci riassume nel video i principali eventi culturali della nostra zona da sabato 19 a venerdì 25 agosto.

18-20 agosto piazza Giorgini San Benedetto del Tronto “Fritto&Bolle”

19 agosto piazza del Popolo Porto San Giorgio ore 21,30 The Kolors in concerto

19 agosto chiesa di San Giovanni Battista a Grottammare ore 21,30 Rasumowsky Quartet Bern in concerto

19 agosto ore 21 Sferisterio di Macerata “Lucia di Lammermoor”

20 agosto per la XXI edizione del Festival Liszt ore 21,30 teatro delle Energie di Grottammare “Liszt e la Sonata”

21 agosto anfiteatro alle Fonti di Ripatransone ore 21,30 Marlene Kuntz in concerto

22 agosto per la XXI edizione del Festival Liszt ore 21,30 teatro delle Energie di Grottammare concerto fuori programma

22 agosto per “Cupra fuori e dentro le mura” in collaborazione con “Cupra Musica Festival” presso Parco archeologico Civita di Cupra Marittima ore 21,30 conversazione teatrale “Serenata di luna”

23 agosto per la XXI edizione del Festival Liszt “serata itinerante” ore 21 chiesa di San Giovanni Battista a Grottammare concerto “I giovani e Liszt“, poi vecchio incasato Glem Clarinet quartet in concerto

25 agosto teatro romano Falerone ore 21,15 Ascanio Celestini in “Le nozze di Antigone”

25 agosto piazza Arringo Ascoli Piceno ore 21,30 per il 4^ Festival “I suoni dell’anima” Thea Crudì nel concerto “Mantra in the Forest“