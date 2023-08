CENTOBUCHI – L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica un nuovo ingresso nello staff del Settore Giovanile: ecco mister Andrea Ferrante che allenerà i Giovanissimi (annata 2009).

Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica ufficialmente un nuovo volto nello staff del Settore Giovanile: Andrea Ferrante da questa stagione guiderà i Giovanissimi (annata 2009). Ferrante, classe 1986, dopo varie esperienze da calciatore in ambito dilettantistico consegue la Laurea in Ingegneria Magistrale. Le prime esperienze da tecnico iniziano nel 2013 nell’Accademia dello Sport Val Vibrata dove resta per ben quattro stagioni diventando un punto di riferimento all’interno dell’associazione.

In queste quattro stagioni allena i gruppi piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti e allievi. Nel 2017 si trasferisce al Sant’Omero Palmense, dove è protagonista di un’ottima stagione, mentre l’anno seguente guida i classe 2006-2007 dell’FC Bonolis Teramo. Negli ultimi due anni ha allenato gli allievi all’Alba Adriatica”.