Di Ascenza Mancini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande attesa per la partita della Nazionale di rugby contro la Romania che si svolgerà domani, 19 agosto 2023, a San Benedetto del Tronto presso lo stadio Riviera delle Palme alle ore 18:30 (diretta Sky Sport).

“Siamo ormai alla vigilia dell’incontro di questa partita Italia e Romania, attesa anche dalla città. La programmazione è iniziata parecchio tempo fa e siamo arrivati oggi pronti per questo evento sportivo che ha caratterizzato l’attrazione da parte della città di San Benedetto. Siamo tutti contenti che la nazionale di rugby sia tornata a San Benedetto del Tronto. L’abbiamo voluta ed è stato un graditissimo ritorno. Ci aspettiamo domani una bellissima giornata di sport”. Sono state le parole del sindaco Antonio Spazzafumo all’apertura della conferenza stampa tenutasi oggi in vista dell’imminente sfida. Il primo cittadino ha anche sottolineato che nella programmazione della stagione degli eventi sportivi, questo è considerato il più importante.

Il capitano della squadra, Michele Lamaro, parlando della settimana trascorsa nella nostra località ha sottolineato l’importanza di essere stati coinvolti in attività della comunità e “che è stato fondamentale vedere con gli occhi e toccare con mano quello che è il sostegno della città di S. Benedetto del Tronto”. “Siamo consapevoli che se riusciamo a mettere in campo la miglior prestazione poi il risultato sarà una conseguenza di questo. La partita con la Romania sarà importantissima e dobbiamo riuscire a metterli in difficoltà e sotto pressione. Gli spazi potrebbero aprirsi se saremo bravi a farlo. In questa settimana ci siamo allenati bene e focalizzandoci proprio su aspetti di precisione e cura dei dettagli. Sarà per tutti è una grande sfida di lucidità” ha aggiunto Lamaro.

La sua promessa: “Questa squadra ce la metterà tutta, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, porteremo in campo la miglior prestazione che possiamo: ecco questo è quello che posso promettere da parte mia e da parte di tutti i ragazzi della squadra”.