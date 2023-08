CIVITELLA DEL TRONTO – Minaccia di buttarsi dal ponte sito in località Villa Passo, aspirante suicida fermato dai Carabinieri. Segue la nota dell’Arma teramana:

«Un uomo, nella tarda mattinata di ieri giovedì 17 agosto, per diverse ore, ha minacciato il suicidio asserendo di gettarsi dal ponte di Villa Passo. Tuttavia, la professionalità dei militari intervenuti e l’opera di “mediazione” del negoziatore del Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo hanno evitato che quest’ultimo compiesse l’insano gesto.

L’uomo, ritenendo di essere vittima di un asserito ingiusto provvedimento giudiziario, per diverse ore, ha minacciato di buttarsi nel vuoto. I risvolti sempre più problematici emersi nella personalità dell’aspirante suicida hanno reso necessario l’attivazione del negoziatore del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, un Maresciallo di grande esperienza professionale e peculiare competenza, giunto sul luogo in tempi rapidissimi.

Si tratta di un operatore debitamente addestrato e competente nell’instaurare un canale comunicativo con persone in condizioni particolarmente critiche come quella in argomento, al fine di riuscire a mediare e negoziare soluzioni utili al ripristino della sicurezza individuale e pubblica.

La difficile opera di persuasione si è protratta per alcune ore, fino a quando il negoziatore è finalmente riuscito a convincere l’uomo a desistere dal suo intento suicidario sciogliendosi entrambi in un abbraccio liberatorio».