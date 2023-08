SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ponte di Ferragosto, controlli serrati dei Carabinieri nel Piceno. Segue la nota dell’Arma:

«I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, durante il lungo ponte di Ferragosto, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, concentrandoli nei centri ove si sono tenute rievocazioni storiche e manifestazioni canore e lungo la fascia litorale di competenza, meta di un maggior flusso turistico nonché di locali frequentati dai giovani della movida.

Sono stati predisposti pattugliamenti con posti di controllo su strade urbane ed extraurbane della Provincia, molti dei quali nelle ore notturne, con la finalità di verificare non solo il rispetto delle norme del Codice della Strada da parte di tutti coloro che, approfittando delle giornate festive, si sono mossi sulle principali arterie picene ma anche per assicurare il corretto svolgimento dei festeggiamenti per il Ferragosto.

Nel corso di questi giorni di festa, infatti, è stata rivolta una particolare attenzione a tutte quelle condotte di guida che maggiormente avrebbero potuto creare situazioni di pericolo e, fra esse, emerge un preoccupante numero di sanzioni per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione eccessiva di bevande alcoliche.

Le 141 pattuglie impiegate negli ultimi 4 giorni sull’intero territorio provinciale, con posti di controllo attuati nei punti strategici delle vie di comunicazione, hanno complessivamente controllato 1358 persone fra cui molti di interesse operativo e 749 veicoli, contestando 58 violazioni al Codice della Strada.

Elevato anche il numero delle violazioni circa il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. In totale, 62 sono stati i punti decurtati sulle patenti e 11 di queste sono state ritirate con altrettanti veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo. 4 le persone deferite a vario titolo all’Autorità Giudiziaria.

Fondamentale, nell’attività di controllo quotidiano del territorio, è la sinergia tra le Forze di polizia e la collaborazione attiva dei cittadini che, attraverso le loro segnalazioni, possono aiutare ed indicare ogni circostanza degna di verifica su tutto il territorio della provincia.

I controlli, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Ascoli Piceno per il contrasto alle condotte pericolose alla guida e per prevenire i reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, continueranno incessantemente per rendere questo territorio sempre più sicuro».