GROTTAMMARE – A partire dal prossimo anno scolastico, la fornitura di libri di testo della scuola Primaria avverrà con le cedole librarie dematerializzate. Il servizio Scuola invita le librerie e cartolibrerie, interessate ad offrire questo servizio alle famiglie residenti a Grottammare, ad accreditarsi* per poter accedere al sistema. La procedura è attivabile compilando il format pubblicato sul sito web del Comune nella sezione Servizi online > Istanze on Line > Cartolibrerie.

Secondo i dati comunicati dalla segreteria dell’IC Leopardi, il numero di alunni che frequenteranno la scuola Primaria nell’anno scolastico 2023/2024 è 627. Il dato è in linea con quello dello scorso anno (625).

Con l’attivazione delle cedole librarie on line, il Comune di Grottammare prosegue i piani di digitalizzazione che hanno portato alla dematerializzazione di numerose attività e procedure: consultazione di atti amministrativi e dell’Albo pretorio, pratiche SUE (edilizie) e SUAP (attività produttive), consultazioni degli sportelli demografico e tributi, oltre ai pagamenti effettuati in via telematica. Da dicembre 2020, infatti, il Comune è presente nell’app IO ed ha attivato l’accesso mediante Spid ai propri servizi on line, accessibili da giugno 2021 anche con CIE.

Per accedere ai Servizi on line basta un click dall’home page principale del sito istituzionale dell’ente. Alcuni accessi richiedono l’autenticazione, altri sono ad accesso libero. Per riconoscere tale differenza, accanto al pulsante di accesso al servizio è posta l’immagine di un lucchetto; in tal caso, l’accesso è protetto e può essere effettuato mediante sistema di autenticazione SPID o CIE.

Con l’occasione, si ricorda che ogni martedì è operativo nella sede municipale lo sportello del “Facilitatore digitale”. Grottammare, infatti, è uno dei 74 luoghi del progetto ‘Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE”, attuato dalla Regione Marche per aumentare le competenze digitali e supportare l’accesso ai servizi on line dei cittadini.

*L’avviso pubblico con le informazioni necessarie per inoltrare la manifestazione di interesse è consultabile qui: https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/2023/08/Avviso-Cedole-Librarie.pdf