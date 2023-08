CUPRA MARITTIMA- Degustazioni enogastronomiche, teatro, burattini, musica live e balli. Da venerdì 18 a giovedì 24 agosto un’altra settimana ricca di eventi è in programma a Cupra Marittima.

Il Parco Archeologico Naturalistico Civita ospita il 18 agosto “Vinalia Rustica”, una serata all’insegna dell’archeologia, del teatro e dell’enogastronomia per celebrare le festività che si svolgevano in epoca romana per l’inizio della vendemmia. Si parte alle 18:30 con la passeggiata archeologica alla scoperta del foro romano di Cupra organizzata dalle cooperative Integra e Il Picchio. Alle 19:30 va in scena lo spettacolo teatrale “Le Menadi e il dio della follia”, adattamento teatrale di Baccanti di Euripide a cura dell’Associazione Culturale Nuova Linfa. Infine, alle 20:30, “Evoè, dal Teatro al Vino”, degustazione di sei vini dell’azienda Pantaleone con assaggio di tipicità locali e della Concola Cuprense De.Co. Sarà un percorso enogastronomico strettamente legato all’esperienza teatrale precedentemente vissuta, promosso dalla Fondazione Italiana Sommelier Marche e dalla Pro Loco. La prenotazione è obbligatoria presso l’Ufficio Iat o al 3534106942. Sarà disponibile il servizio navetta gratuito a partire dalle ore 18:00 da Piazza della Libertà.

Tra le proposte in calendario, martedì 22 agosto, va in scena una serata d’eccezione. Il CU.P.R.A. dentro e fuori le mura e il Cupra Musica Festival si incontrano al Parco Archeologico Civita, alle 21:30, con “Serenata di Luna”, conversazione teatrale con Davide Martelli, Eugenio Olivieri e Lucilio Santoni. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e dell’associazione l’Onagro. Giovedì 24 agosto, nuovo appuntamento con il festival CU.P.R.A. dentro e fuori le mura per la presentazione del libro di Ivana Manni “La luna e il giorno”. L’inizio è alle ore 18:30 presso il cortile del Museo Archeologico. Nello stesso giorno, dalle ore 19 alle ore 20, tornano le letture al Parco a cura della Biblioteca Comunale di Cupra Marittima.

Nel weekend, da venerdì a domenica, ad attendere i visitatori ci sarà la mostra mercato di prodotti artigianali della Caritas San Basso. L’appuntamento è dalle ore 17:00 in piazza Possenti con l’esposizione di tanti manufatti in lana e cotone. Nel fine settimana sono in programma anche due eventi imperdibili per i più piccoli. Il primo è sabato 19, alle 21:30 in Piazza Unità d’Italia, con il Fantastico Mondo dei Burattini a cura di Palamortara; mentre domenica 20 agosto alle 21:30 nella Pineta Centrale – Lungomare Nazario Sauro, divertimento assicurato con lo spettacolo Shelly in festa. La rassegna Estate in Festa è organizzata dell’amministrazione comunale.

Sempre domenica 20, in programma al Borgo di Marano c’è Percorsi DiVini, Matelica, vino di terroir, degustazione di vini dell’azienda Collestefano con apericena guidata dal docente FIS Lucio Franceschelli. L’appuntamento è alle ore 20:00 al Belvedere Calcagno, la prenotazione è obbligatoria presso l’Ufficio Iat o al 3534106942.

La musica live anni ’70-’80 e ’90 dei One Band animerà Piazza Possenti lunedì 21 agosto alle 21:30; mentre come ogni giovedì sul palco della piazza principale, alle 21:30 torna la Scuola di Ballo della New Planet Dance con latini, musica anni ’90 e dance.

Tra gli appuntamenti settimanali fissi, i mercatini estivi sul lungomare Nazario Sauro a partire dalle ore 18:00. Tutti i mercoledì da non perdere il mercato della calzatura a cura del Comune di Monte Urano; mentre tutti i giovedì e i sabati, si può curiosare tra le bancarelle del mercatino dell’Associazione Colori e Sapori delle arti e dei mestieri, e degli Hobbysti e Artigiani cuprensi.