MARTINSICURO – Dopo lo strepitoso successo del ferragosto a Grottammare il calendario musicale dei Distretto 13 prevede ancora concerti ed eventi. Giovedì 17 agosto la band sarà in scena sulla splendida terrazza panoramica dello chalet Portofino di Martrinsicuro: una location esclusiva per aperitivo, cena e dopocena con la musica dal vivo dei Distretto 13. Prima del concerto sarà possibile cenare in terrazza con arrosticini, caciocavallo impiccato, bruschette al pomodoro sorseggiando birra e cocktail. A partire dalle 21.30 l’esplosivo concerto dei Distretto 13 per cantare e ballare i più grandi successi italiani ed internazionali con l’inconfondibile arrangiamento della band. Domenica 20. Agosto Distretto 13 si trasferiranno a Tortoreto Lido in occasione di “Tiello STREETto”, il fantastico evento street food organizzato da Mad Events. Un’esplosione di gusto e divertimento con street food italiano ed internazionale (anche glutine free), birre artigianali e dolci dall’Italia e dal mondo. Già dal tardo pomeriggio echeggeranno le prime note poi alle 20.00 partirà il vero e proprio “Distretto 13 Rock Party”: due ore e mezzo di musica coinvolgente ed estremamente divertente, suonata esclusivamente dal vivo. Eventi ad ingresso libero. Maggiori dettagli sui canali social degli organizzatori.