SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Proseguono a San Benedetto gli appuntamenti della rassegna “Incontri con l’autore”, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Giovedi’ 17 agosto, alle 21,30, presso la Palazzina Azzurra, la scrittrice Paola Barbato presenterà il libro ” Il dono” ( Piemme). Conversera’ con lei Alessandra De Angelis.

Classe 1971, Paola Barbato è milanese di nascita, bresciana d’adozione, ma ora vive a Verona con il compagno, tre figlie e tre cani. Scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, tra cui Dylan Dog, ha pubblicato Bilico, Mani nude, vincitore del Premio Scerbanenco, Il filo rosso, Non ti faccio niente e Io so chi sei, il primo titolo di una trilogia. Ha scritto e co-sceneggiato per la Filmmaster la fiction Nel nome del male, con Fabrizio Bentivoglio.

Il libro: “È stato il mio cuore. Non sono stato io.”, con queste parole, e un coltello insanguinato tra le mani, un uomo accoglie la polizia. Tutti lo conoscono, è un giornalista che si è sempre occupato di cronaca nera, unica persona a cui molti criminali hanno deciso di rilasciare un’intervista. Un uomo integerrimo, calmo, stimato, che ora è diventato un brutale assassino. Un mostro. L’ispettrice Flavia Mariani è una donna dura e intransigente, non ha molti amici, ma nel suo lavoro è sempre stata una delle migliori, forse per dimostrare al mondo, e anche a sé stessa, che una donna in polizia può valere più di un uomo. Quando va a trovare l’assassino nell’infermeria del carcere, è pronta ai comportamenti tipici di quelli come lui: il silenzio, la menzogna, l’invenzione. Invece, la realtà che le viene restituita è esattamente quella che hanno stabilito i primi rilievi: la modalità dell’aggressione, i tempi e i luoghi, ma qualcosa non la convince. Perché l’uomo parla del proprio cuore come se fosse un’entità diversa da sé? E perché in casa sua ci sono segni di persecuzione e minacce? La risposta, o almeno un primo indizio, è nella sua cassaforte, sotto forma di un foglio. L’uomo ha subito un trapianto di cuore e il donatore è Valerio Felici, un serial killer che per anni aveva agito indisturbato, fino alla morte accidentale. Solo mesi dopo, erano state rinvenute per caso le prove dei suoi crimini, ma, a quanto pare, troppo tardi per impedire che il suo cuore continuasse a vivere nel corpo di un altro e ne facesse a sua volta un assassino. Ma il cuore non è il solo organo a essere stato donato e ora Flavia deve trovare gli altri, per salvarli o per fermarli.