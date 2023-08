SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Rotaract Club di San Benedetto presenta la 7° edizione del torneo di beach volley di beneficenza Rotabeach. La competizione si svolgerà sul campo dello Chalet Il Monello a partire dalle 14. Segue la nota del Club:

«Il Rotaract Club di San Benedetto del Tronto ti invita alla 7° edizione del torneo di beach volley “RotaBeach”!

Domenica 20 agosto 2023

ore 14:00

Chalet il Monello, viale Rinascimento 20, conc. 85, San Benedetto del Tronto

https://maps.app.goo.gl/4EP2uW1ok3DtFXnz8

PROGRAMMA:

Ore 14:00 – inizio torneo

Ore 18:30 – aperitivo

PACCHETTI:

1. SUN: 10 €, torneo

2. PALM: 15 €, aperitivo

3. BEACH: 20 €, torneo + aperitivo

REGOLAMENTO*:

4 persone per ogni squadra, con almeno 1 componente femminile per ogni squadra**

Gironi e fasi finali

*il regolamento completo sarà fornito direttamente in sede

**è possibile iscriversi anche singolarmente, verrà formata una squadra mista direttamente in sede